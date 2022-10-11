Мелитополь, , 08:31 — REGNUM В подконтрольном Киеву областном центре Запорожской области раздаются взрывы. Об этом 11 октября сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начиная с 6:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них», — написал Рогов в телеграм-канале.

Он также добавил, что была слышна работа систем ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством, указал глава движения.

«Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье», — отметил Рогов, пояснив, что высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, В подконтрольном ВСУ городе Запорожье ночью 10 октября наносились удары по объектам, используемым боевиками и иностранными наёмниками для хранения боеприпасов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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