София, , 08:29 — REGNUM Общая финансовая задолженность крупнейшей и старейшей больницы Болгарии — Университетской клиники «Александровская» за прошедший год увеличилась сразу на 60% и превысила 24 млн левов ($11,9 млн). Об этом 11 октября сообщает БНР.

В больнице U.S. Navy

По предварительным данным, на сегодняшний день счета медицинского учреждения пусты, а поступающие денежные средства расходуются исключительно на экстренный прием граждан. При этом проведение абсолютного большинства плановых операций оказалось под угрозой срыва.

Напомним, ранее «Александровская» неоднократно оказывалась в центре финансовых скандалов. Руководство клиники обвиняло правительство в неспособности соответственного выделения необходимой медучреждению денежной помощи.