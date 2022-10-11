Флоренция, Италия, , 08:28 — REGNUM «Лацио» одержал победу над «Фиорентиной» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

ФК «Лацио»

В составе «Лацио» голы забили полузащитники Матиас Весино на 11-й минуте, Маттиа Дзаканьи на 25-й, Луис Альберто на 85-й и нападающий Чиро Иммобиле на 91-й.

На сегодняшний день «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 20 очков. «Фиорентина» идёт на 13-м месте с девятью очками.

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