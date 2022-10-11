Москва, , 08:28 — REGNUM Из-за нарастающей вовлечённости Соединённых Штатов и стран Евросоюза в конфликт на территории бывш. УССР России придётся идти на контрмеры. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Balk

Он пояснил, что ответные действия РФ могут быть ассиметричными.

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывш. УССР остаются без электричества более 300 населённых пунктов.