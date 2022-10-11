Донецк, 11 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 11 октября в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 05:32 киевские каратели обстреляли Калининский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.