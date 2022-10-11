Магадан, , 08:26 — REGNUM Жители Магаданской области не дожидаясь повесток вступают в ряды добровольцев для участия в спецоперации.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

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«На портале госуслуг работает сервис «Стать добровольцем». От региона зарегистрировались уже 66 колымчан», — сказал министр цифрового развития и связи Магаданской области Дмитрий Мироненко.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,8 тыс. жителей Краснодарского края готовы отправиться в зону СВО в качестве добровольцев.