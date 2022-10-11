Почти 70 жителей Колымы записались в добровольцы
Магадан, 11 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Жители Магаданской области, не дожидаясь повесток, вступают в ряды добровольцев для участия в спецоперации.
Министерство обороны Российской Федерации
Частичная мобилизация
Читайте также: Более 1,8 тыс. жителей Кубани записались в добровольцы через «Госуслуги»
«На портале госуслуг работает сервис «Стать добровольцем». От региона зарегистрировались уже 66 колымчан», — сказал министр цифрового развития и связи Магаданской области Дмитрий Мироненко.
Как сообщало ИА REGNUM, более 1,8 тыс. жителей Краснодарского края готовы отправиться в зону СВО в качестве добровольцев.