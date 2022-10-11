Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Почти две трети американских граждан выражают озабоченность в связи с когнитивным здоровьем нынешнего президента США Джо Байдена, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения New York Post.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Issues & Insights и TIPP, когнитивным состоянием главнокомандующего США так или иначе обеспокоены 64% американских граждан, что на 5% выше, чем показатель августа. Тогда схожие опасения высказывали 59% опрошенных.

В частности, за два месяца число демократов, обеспокоенных проблемами президента, подскочило на 13%: с 39%, заявивших, что они «очень» или «несколько» обеспокоены в начале августа, до 52%, говорящих то же самое сейчас.

Недавно Байден, выступая в сентябре на мероприятии в Вашингтоне, попытался узнать, где находится член палаты представителей Жаклин Валорски, которая погибла в августе.