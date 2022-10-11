Уфа, 11 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поздравил жителей региона с днем республики. Об этом 10 октября он написал в своем телеграм-канале.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

Он напомнил, что 11 октября в Уфе состоится открытие памятника генералу Шаймуратову.

Глава региона отметил, что для его семьи Советская площадь является особым местом.

«Для нас это особое место, куда мы будем приходить с нашими детьми, чтобы отдать дань памяти всем погибшим за Родину и просто побыть в хорошем, красивом месте. Месте, которое хранит настоящую память, пропитано настоящими чувствами и настоящим героизмом», — сообщи Хабиров.

Он пригласил побывать на этой площади всех жителей Башкирии со своими семьями, детьми.

«Всех с наступающим праздником, обнимаю и всего самого доброго! Все у нас будет хорошо. Мы сильные, крепкие. Мира и благополучия всем. А нашим парням, которые сейчас защищают нашу страну, — вернуться домой живыми и здоровыми», — добавил глава региона.

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