Москва, , 08:26 — REGNUM России не хватает политруков для ведения информационной подготовки на местах. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM президент культурной ассоциации русско-итальянской дружбы Speranza Ирина Вихорева, комментируя открытое письмо российских СМИ министерству обороны.

Политрук зачитывает красноармейцам приказ о начале военных действий против Финляндии. 30 ноября 1939 года

По её мнению, военные корреспонденту могут работать в гуще событий, но не отвлекая при этом военных от их основной работы.

«И я за то, чтобы проводилась военкороми и блогерами хорошо поставленная медийная информационная война», — добавила эксперт.

Напомним, открытое письмо в адрес министра обороны России Сергея Шойгу было опубликовано 10 октября ИА REGNUM. Руководители ряда СМИ призвали ведомство использовать мобилизованных журналистов по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.

«Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесет огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — говорится в письме.

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