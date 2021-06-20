Москва, 11 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы экипажей российских вертолётов Ми-28Н в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 11 октября Минобороны России.

Павел Аджигильдяев Ми-28

На выложенных в интернет кадрах запечатлены: взлёт вертолётов Ми-28Н с аэродрома базирования, следование в заданный район, нанесение ими ракетного удара, отстрел тепловых ловушек и успешное поражение объектов и позиций киевских нацистов.

Также указывается, что во время боевого вылета были уничтожены вражеские пункт управления и бронетехника.

«Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов. Экипажи вертолетов уничтожают бронетехнику и выполняют авиационную поддержку подразделений в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что без электричества остаются более 300 населённых пунктов на территории бывш. УССР.