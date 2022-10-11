Эльче, Испания, 11 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Эльче» сыграл вничью с «Мальоркой» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эльче» Эсекьель Понсе, игравший ранее в московском «Спартаке». На минуте 71-й форвард «Мальорки» Ведат Муричи реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Эльче» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды два очка. «Мальорка» идёт на 12-м месте с девятью очками.

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