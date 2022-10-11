Тайшет, Иркутская область, , 08:24 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 октября сообщает подробности ДТП с трагическими последствиями на автомобильной дороге Тайшет-Чуна-Братск, недалеко от поселка Квиток Тайшетского района.

На участке Тайшет-Чуна-Братск случилось ДТП МВД

Накануне, в вечернее время 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. От полученных в результате инцидента травм водитель скончался до приезда бригады медиков.

Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем его выбросило из салона отечественной легковушки в момент опрокидывания. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей выбирать такую скорость движения транспортного средства, которая позволит обеспечить постоянный контроль за управляемостью автотранспорта и тем самым исключит риск попадания в автоаварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 9 октября на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 6 человек погибли, 49 человек получили травмы различной степени тяжести.

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