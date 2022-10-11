София, 11 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Первое заседание новоизбранного Национального собрания (парламента) Болгарии 48-го созыва состоится в Софии 19 октября. Об этом 11 октября со ссылкой на заявление болгарского президента Румена Радева сообщает БНР.

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Радева, до этой даты политическим партиям и движениям, победившим на парламентских выборах 2 октября, будет необходимо сформировать окончательные списки народных депутатов и представить план деятельности на ближайшие полгода.

Кроме того, глава государства пообещал дать политическим силам «достаточно времени» для формирования нового правительства».

Напомним, согласно последней информации ЦИК Болгарии, в новом высшем законодательном органе страны будут представлены 7 политических формирований. Всего в Национальное собрание избрано 240 нардепов.