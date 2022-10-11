Сеул, , 08:25 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 октября составил $11,8 млрд, что на 20,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи сократился на 21,3%, полупроводников — на 20,6%, однако экспорт автомобилей вырос на 5,4%, судов — на 76,4%.

Отмечается, что поставки в Китай упали на 23,4%, во Вьетнам — на 11,9%, в Японию — на 35,5%. Однако поставки в ЕС выросли на 11,1%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени сократился на 11,3%, до $15,6 млрд. Дефицит торгового баланса составил $3,8 млрд.

С января по 10 октября экспорт товаров из Южной Кореи составил $536,7 млрд, что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит торгового баланса составил $32,7 млрд.