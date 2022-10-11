Киев, , 08:22 — REGNUM Без электричества остаются более 300 населённых пунктов на территории бывш. УССР. Об этом 11 октября сообщает RT.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Накануне по энергетическим объектам, контролируемым киевским режимом, был нанесён массированный удар. По предварительной информации, оказались поражены объекты критической инфраструктуры в Киеве и ещё 12 регионах.

По состоянию на утро 11 октября на территории бывш. УССР остаются без света свыше 300 населённых пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.