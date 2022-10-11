Киев, 11 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Без электричества остаются более 300 населённых пунктов на территории бывш. УССР. Об этом 11 октября сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Накануне по энергетическим объектам, контролируемым киевским режимом, был нанесён массированный удар. По предварительной информации, оказались поражены объекты критической инфраструктуры в Киеве и ещё 12 регионах.

По состоянию на утро 11 октября на территории бывш. УССР остаются без света свыше 300 населённых пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.