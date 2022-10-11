Сеул, 11 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В то время как КНДР усиливает свой военный потенциал, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что продолжит противодействовать северному соседу вместе с США и Японией, как передает агентство Reuters.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Северная Корея последовательно разрабатывает и совершенствует свое ядерное оружие и представляет ядерную угрозу не только нашей Республике Корея, но и всему миру, — сказал Юн, выступая перед журналистами 11 октября. — Я считаю, что ей нечего выиграть от ядерного оружия».

Юн пообещал, что будет создавать надежный потенциал для противодействия угрозам Севера с помощью альянса с США и трехстороннего сотрудничества в области безопасности, включая Японию.