Москва, , 08:17 — REGNUM Несмотря на то, что нанесённый накануне по территории б. УССР удар был массированным, он носил демонстративный характер, и так Россия даёт киевскому режиму понять, что следующий удар может быть нанесён по центрам принятия решений. Об этом 11 октября заявил доктор военных наук Константин Сивков.

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«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство [Киева], целы, по ним не били», — приводит его слова РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что, хотя в результате удара и были повреждены некоторые электростанции, по его мнению, большая часть из них может быть восстановлена в течение недолгого времени.

«Поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — пояснил Сивков.

Также он подчеркнул, что у России имеется достаточное количество ракет для продолжения нанесения удары подобной интенсивности по объектам на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решением арбитража Москвы на денежные средства компании «ЮОП», которая является частью дивизиона американской военно-промышленной компании Honeywell, поставляющей двигатели для танков Abrams, наложен арест. Под обеспечительные меры по требованию «Росбанка» попали 2,246 млрд рублей.