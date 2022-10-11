Томск, , 08:16 — REGNUM Работу крупного межрегионального канала поставки наркотических веществ в регионы Сибири удалось перекрыть в результате спецоперации сотрудникам ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что сотрудники ФСБ в Томске задержали четырёх распространителей наркотиков, которые занимались преступной деятельностью посредством интернет-магазина. Все подозреваемые были задержаны непосредственно при получении запрещённых веществ.

По итогам операции сотрудниками ФСБ была изъята партия наркотиков весом около семи килограмм, её ориентировочная стоимость составляет около 20 млн рублей. В отношении подозреваемых было возбуждено три уголовных дела по статьям о сбыте, пересылке и незаконном производстве наркотических веществ в особо крупном размере.

Устанавливаются все обстоятельства, имеющие отношение к данному делу. Подозреваемые помещены под арест согласно решению суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Омске были осуждены трое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, причастные к получению взяток и незаконному хранению наркотических средств.

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