Томск, 11 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Работу крупного межрегионального канала поставки наркотических веществ в регионы Сибири удалось перекрыть в результате спецоперации сотрудникам ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Уточняется, что сотрудники ФСБ в Томске задержали четырёх распространителей наркотиков, которые занимались преступной деятельностью посредством интернет-магазина. Все подозреваемые были задержаны непосредственно при получении запрещённых веществ.

По итогам операции сотрудниками ФСБ была изъята партия наркотиков весом около семи килограмм, её ориентировочная стоимость составляет около 20 млн рублей. В отношении подозреваемых было возбуждено три уголовных дела по статьям о сбыте, пересылке и незаконном производстве наркотических веществ в особо крупном размере.

Устанавливаются все обстоятельства, имеющие отношение к данному делу. Подозреваемые помещены под арест согласно решению суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Омске были осуждены трое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, причастные к получению взяток и незаконному хранению наркотических средств.