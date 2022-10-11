Иркутск, 11 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 октября известило о вынесении приговора 37-летнему безработному мужчине за незаконное изготовление оружия, боеприпасов и хранение взрывчатых веществ. Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и Управления ФСБ России по Иркутской области.

МВД Незаконный оборот оружия в Иркутской области

Как установили следователи, осужденный самостоятельно модернизировал огнестрельное оружие и изготавливал боеприпасы. В сентябре 2021 года в доме подозреваемого оперативники обнаружили необходимые для кустарного производства инструменты, там же находился оружейный арсенал. Из незаконного оборота изъято два пистолета Макарова, автомат Калашникова, обрез гражданского гладкоствольного ружья, 18 основных частей огнестрельного оружия, более 1100 патронов различного калибра и около 1500 граммов пороха

В результате криминалистической экспертизы изъятое огнестрельное оружие, патроны и порох отнесены к категории самодельного нарезного короткоствольного и длинноствольного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на шесть лет. Приговор вступил в законную силу, изъятые средства поражения уничтожены в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимого жителя г. Барнаула, 1982 г. р., торговавшего самодельным оружием и взрывчаткой.

Читайте также: На Алтае осуждён мужчина, торговавший самодельным оружием и взрывчаткой