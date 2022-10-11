Оренбург, 11 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Крупнейший вуз Оренбуржья — Оренбургский госуниверситет — объявил о переходе на дистанционное обучение. В вузе пояснили, что такое решение связано с анонимными письмами о минировании.

edar Дистанционная работа

«В связи с участившимися сообщениями об угрозах безопасности для университета, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки руководством ОГУ принято решение о временном переводе учебного процесса в дистанционный формат» — сказали в университете.

Дистанционный формат вводится с 11 октября и до особых распоряжений. Переход на дистанционное обучение рекомендован также Университетскому колледжу ОГУ.

Напомним, в первой декаде октября в адрес вуза неоднократно поступали анонимные угрозы совершения теракта. Все они оказались ложными.