Москва, 11 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Жителей Москвы и Московской области предупредили о возможном возникновении тумана. В связи с этим природным явлением в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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В связи с этим с 21:00 10 октября до 09:00 11 октября в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с туманом, следует из данных прогностической карты.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

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Уточняется, что особый режим действует в Москве и области с 21:00 11 октября до 09:00 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, густой туман наблюдался в некоторых районах Москвы с утра 1 октября.