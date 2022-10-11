Ноттингем, Великобритания, , 08:14 — REGNUM «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

На 15-й минуте нападающий «Ноттингема» Эммануэль Деннис открыл счёт в матче, а 22-й защитник «Астон Виллы» Эшли Янг восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Ноттингем Форест» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды пять очков. «Астон Вилла» идёт на 16-м месте с девятью очками.

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