Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM Циклон обрушится на Камчатку вечером 11 сентября. По прогнозам синоптиков он принесёт 12 октября в южные районы края неблагоприятные и опасные метеорологические явления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Дождь, а местами сильный дождь со снегом, ожидаются в Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском, на юге Мильковского районов и в Петропавловске-Камчатском. Возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Спасатели рекомендовали населению во время непогоды не покидать населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители австрийского штата Виктория, проживающие в районах, в которых ожидаются проливные дожди и наводнения, должны сделать запасы еды, воды и необходимых предметов на 72 часа, заявил премьер-министр региона Дэниел Эндрюс.