Аресибо, Пуэрто-Рико, 11 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико после наводнений, вызванных в ряде районов обрушившимся на остров в сентябре ураганом «Фиона», зафиксирован резкий рост заражаемости лептоспирозом. Это следует из опубликованных 10 октября данных департамента здравоохранения этого ассоциированного с США островного государства.

Разрушения в Пуэрто-Рико после урагана Мария

В настоящее время врачи наблюдают 160 жителей Пуэрто-Рико, у которых подозревается заражение лептоспирозом. Также подтверждена смерть от этого заболевания трёх человек старше 70 лет.

Лептоспироз является острым инфекционным заболеванием, возбудителем которого является бактерия рода лептоспира, попадающая в организм человека через кожу, глаза или органы дыхания. Болезнь сопровождается постоянной лихорадкой и поражает сердце, печень, почки и другие органы. Заражение часто вызывает использование загрязнённой питьевой воды и купание в водоёмах, где размножению опасных бактерий способствует стоячая вода.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден, посетивший Пуэрто-Рико 3 октября, обещал выделить более $60 млн для возмещения ущерба, нанесённого острову ураганом «Фиона».