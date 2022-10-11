Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Поддержка Западом киевского режима стала одной из тем встречи представителей военных ведомств США, Франции, Германии и Британии, 10 октября сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Встреча состоялась по инициативе французской стороны. Кроме того, участники беседы обсудили обстановку на Ближнем Востоке, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе.

Мероприятие прошло в преддверии переговоров с участием министров обороны стран НАТО. США на встрече представлял заместитель главы Пентагона Колин Кал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября американский президент Джо Байден и лидеры других стран G7 должны провести экстренное заседание в онлайн-режиме для обсуждения вопроса дальнейшего оказания военной помощи Киеву.

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