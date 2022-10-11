Приштина, Сербия, 11 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Косово 11 октября после двухлетней паузы вновь открылся Фестиваль кофе и чая. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 2020 и 2021 году мероприятие не проводилось и-за угрозы распространения коронавируса.

Couleur Кофе. Чашка

Фестиваль проходит на площади Захира Паязити в Приштине и будет длиться три дня. В фестивале примут участие представители местных и зарубежных брендов.

Посетителям всех возрастов будут предложены различные виды кофе, чая, горячего шоколада, мороженого, а также уютная обстановка и приятное музыкальное сопровождение.