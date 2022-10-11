Москва, 11 октября 2022, 08:09 — REGNUM Удар высокоточным оружием по инфраструктуре киевского режима носит предупредительный характер, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, в следующий раз в качестве целей будут использованы более серьёзные объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР.
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