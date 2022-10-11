Москва, 11 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Удар высокоточным оружием по инфраструктуре киевского режима носит предупредительный характер, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Цитата из видео Взрывы в Киеве 10 октября Ракетный удар. Киев. Утро 10.10.2022

«Это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости», — сказал он РИА Новости.

По его мнению, в следующий раз в качестве целей будут использованы более серьёзные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР.

Читайте также: «Главное — не останавливаться» — соцсети о массированном ударе по нацистам