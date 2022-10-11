Улан-Удэ, 11 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии скончались ещё двое пострадавших в результате ДТП, произошедшего в ночь на 10 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

По данным ведомства, 29-летний пьяный водитель, не имевший водительских прав, не справился с управлением и слетел с дороги с последующим опрокидыванием. В результате на месте скончались 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Водитель и ещё два пассажира госпитализированы.

«Через несколько часов скончался 18-летний пассажир, а в 5 часов утра водитель автомобиля. Стоит отметить, что единственная выжившая в ДТП 24-летняя пассажир была пристегнута ремнем безопасности», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Бурятии произошло 121 ДТП, виновниками которых стали пьяные водители. В результате погибли 28 человек, ещё 200 получили травмы.