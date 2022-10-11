Москва, , 08:15 — REGNUM Решением арбитража Москвы на денежные средства компании «ЮОП», которая является частью дивизиона американской военно-промышленной компании Honeywell, поставляющей двигатели для танков Abrams, наложен арест. Под обеспечительные меры по требованию «Росбанка» попали 2,246 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Банк, выступающий истцом и требующий взыскать с ответчика более 2 млрд рублей, заявил, что с момента приостановки деятельность в России владельцев компании-ответчика — UOP LIMITED и UOP SERVICES LIMITED, которые входят в крупный американский конгломерат Honeywell International Inc., — «ответчик перестал исполнять обязательства перед своими кредиторами и контрагентами». Таким образом, у ООО «ЮОП» накопился долг перед банком.

В своём заявлении банк также отметил, что в июне 2021 года «ЮОП» по договору займа передало Honeywell International Inc. 2,3 млрд рублей и, таким образом, деньги были изъяты из оборота российской компании. На тот момент сумма составляла 43% от её совокупных активов. При этом уже в апреле 2022 года ответчик увеличил срок займа с пяти до 50 лет, «что фактически означает дарение денежных средств».

По данным банка, Honeywell International Inc. — один из лидеров военно-промышленного комплекса США и выполняет гособоронзаказ, поставляя двигатели для танков Abrams, которые идут для ведения боевых действий на территории б. УССР.

«Если обеспечительные меры не будут наложены и ответчик сможет и в будущем перечислять денежные средства на зарубежные счета Honeywell International Inc., то они неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США», — отметил истец.

Суд в итоге просьбу частично удовлетворил — наложил арест на денежные средства на счетах ответчика.

Напомним, спор «Росбанк» с ООО «ЮОП» слушается с августа 2022 года.