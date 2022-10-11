Москва, 11 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы на денежные средства компании «ЮОП», которая является частью дивизиона американской военно-промышленной компании Honeywell, поставляющей двигатели для танков Abrams, наложен арест. Под обеспечительные меры по требованию «Росбанка» попали 2,246 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Банк, выступающий истцом и требующий взыскать с ответчика более 2 млрд рублей, заявил, что с момента приостановки деятельности в России владельцев компании-ответчика — UOP LIMITED и UOP SERVICES LIMITED, которые входят в крупный американский конгломерат Honeywell International Inc., «ответчик перестал исполнять обязательства перед своими кредиторами и контрагентами». Таким образом у ООО «ЮОП» накопился долг перед банком.

В своём заявлении банк также отметил, что в июне 2021 года «ЮОП» по договору займа передало Honeywell International Inc. 2,3 млрд рублей и таким образом деньги были изъяты из оборота российской компании. На тот момент сумма составляла 43% от её совокупных активов. При этом уже в апреле 2022 года ответчик увеличил срок займа с пяти до 50 лет, «что фактически означает дарение денежных средств».

По данным банка, Honeywell International Inc. — один из лидеров военно-промышленного комплекса США и выполняет гособоронзаказ, поставляя двигатели для танков Abrams, которые идут для ведения боевых действий на территории б. УССР.

«Если обеспечительные меры не будут наложены и ответчик сможет и в будущем перечислять денежные средства на зарубежные счета Honeywell International Inc., то они неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США», — отметил истец.

Суд в итоге просьбу частично удовлетворил — наложил арест на денежные средства на счетах ответчика.

Напомним, спор «Росбанка» с ООО «ЮОП» слушается с августа 2022 года.