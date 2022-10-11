Луганск, , 08:08 — REGNUM Киевские войска обстреляли город Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом 11 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Сотрудники представительства зафиксировали обстрел города Рубежное с применением американской системы залпового огня HIMARS. Выпущена одна ракета, в результате удара повреждён жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, утром в Киеве объявлена воздушная тревога.