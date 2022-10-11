Мелитополь, , 08:08 — REGNUM Позиции, которые вооруженные формирования киевского нацистского режима заняли в Запорожской области, может быть осуществлено быстрее, чем считают многие. Об этом 11 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Рогов, слова которого приводит РИА Новости, согласно имеющимся данным, ВСУ могут приурочить своё наступление в Запорожской области к 14 октября, которое бандеровский киевский режим считает днями защитника страны и создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды», — пояснил он.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что жители Запорожской области готовы к её защите и 14 октября отметят День освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

«Так что пусть [киевские] боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога объявлена в Киеве утром 11 октября.