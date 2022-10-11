Владивосток, 11 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко высказал мнение о сбежавших из страны после объявления частичной мобилизации.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

Читайте также: В Крыму предлагают не пускать в Россию сбежавших от мобилизации

«Потом у многих, наверное, придёт осознание, что нужно вернуться», — предположил Кожемяко в своём телеграм-канале.

Приморцы оставили комментарии.

«А не надо их пускать обратно, пусть живут там, где их приняли! Они Россию предали и этим все сказано!» — написала под постом пользователь Нина.

«А зачем нашей стране такие люди, взрослые, которые не могут контролировать эмоции? Всем сейчас страшно, но не все становятся «напуганными патриотами», а судя по их высказываниям оттуда, это не эмоции, это их понимание жизни и отношение к стране, людям», — поддержала Ксения.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на въезд в Россию для сбежавших в другие страны от мобилизации предлагает ввести председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.