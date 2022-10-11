Москва, , 08:05 — REGNUM Художественный руководитель Московского театра имени Гоголя Антон Яковлев представил новую концепцию развития возглавляемого им культурного учреждения. Об этом 10 октября сообщил «Интерфакс».

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Худрук заявил, что в настоящее время театру необходима «объединяющая эстетическая программа», в рамках которой будет выстраиваться и существовать театральный организм. Он отметил, что сейчас зрителям требуются «единение и надежда». «Нужно объединять, тогда, когда вокруг мир, по большому счету, повсеместно, сходит с ума», — сказал Яковлев, добавив, что сейчас театр не может позволить себе «уныние, смуту, нигилизм, ненависть».

Он также предложил выстраивать новую концепцию «на контрасте с прошлым», объединяя традиции с новыми идеями. Кроме того, Яковлев предложил пообещать, что обновлённый театр будет отвечать на запросы времени и при этом будет «разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъектуры».

Напомним, Антон Яковлев занял должность художественного руководителя Московского театра имени Гоголя (бывший «Гоголь-центр») в июне 2022 года. На этом посту он сменил Алексея Аграновича.