Село Ташла, Оренбургская область, , 08:04 — REGNUM В Оренбургский области вечером 10 октября произошло крушение дельтаплана. Пилот погиб. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

дельтоплан Центральное МСУТ СКР

По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в Ташлинском районе от прикосновения с деревьями упал частный дельтаплан под управлением 60-летнего мужчины.

Оренбуржец по договору с использованием дельтаплана опылял поля. При транспортировке в больницу пилот скончался.