В Оренбуржье произошло крушение дельтаплана, есть жертва
Село Ташла, Оренбургская область, 11 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбургский области вечером 10 октября произошло крушение дельтаплана. Пилот погиб. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.
Центральное МСУТ СКР
дельтоплан
По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в Ташлинском районе от прикосновения с деревьями упал частный дельтаплан под управлением 60-летнего мужчины.
Оренбуржец по договору с использованием дельтаплана опылял поля. При транспортировке в больницу пилот скончался.