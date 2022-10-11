Киев, 11 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве утром 11 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

В Киеве и Киевской области с утра работают системы оповещения населения, объявлена воздушная тревога. Данных о новых ударах пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября по территории бывш. УССР нанесены высокоточные ракетные удары, целью которых стали объекты энергетической инфраструктуры. Выведены из строя несколько ТЭЦ и подстанций.