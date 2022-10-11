Иркутск, , 08:03 — REGNUM По представлению прокуратуры Куйтунского района защищены права детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на бесплатное предоставление лекарств, сообщает 11 октября телеграм-канал прокуратуры Иркутской области.

Инсулин

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты несвоевременной выписки детям, имеющим инвалидность, рецептов на лекарственные препараты. Так, в нарушение закона не обеспечивался контроль за наличием у несовершеннолетних запаса лекарственных препаратов (инсулина), рассчитанных для их приема на определенный период. Несмотря на истечение периода назначения и использования лекарств новые рецепты на получение в аптечной организации препарата не всегда выдавались своевременно.

На этом основании прокуратура ответственному лицу внесла представление.

После прокурорского вмешательства нарушения устранены, законными представителями получены рецепты, дети-инвалиды обеспечены лекарственными препаратами в льготном порядке. Кроме того, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября прокуратура Иркутской области 7 октября известила о защите права ребенка-инвалида и его законного представителя. Установлено, что ребенок их Усть-Кута получил инвалидность в связи с эндокринным заболеванием 1 типа, нуждался в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови с использованием тест-полосок. Однако, надлежащим количеством таких медицинских изделий он не был обеспечен.

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