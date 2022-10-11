Москва, , 08:03 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») призвал достойных людей из нацистской армии взять власть в свои руки.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты. Специальная военная операция России — все новости»

«Уверен, что в рядах [киевской] армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению парламентария, «пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ракетным ударам ВС РФ по энергетической инфраструктуре на территории б. УССР предшествовала масса террористических актов со стороны ВСУ и спецслужб киевского режима, в частности — подрыв Крымского моста.