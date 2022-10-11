Москва, 11 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») призвал достойных людей из нацистской армии взять власть в свои руки.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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«Уверен, что в рядах [киевской] армии еще остались достойные люди, которым не чужды офицерская честь и будущее своей страны», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению парламентария, «пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ракетным ударам ВС РФ по энергетической инфраструктуре на территории б. УССР предшествовала масса террористических актов со стороны ВСУ и спецслужб киевского режима, в частности — подрыв Крымского моста.