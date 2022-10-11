Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM Очень правильным по своему содержанию назвал депутат Народного хурала Бурятии Тимур Нимаев (КПРФ) открытое письмо СМИ министру обороны Сергею Шойгу «Это наша общая борьба!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СМИ Kremlin.ru

По мнению политика, каждый должен внести в общую победу максимальный вклад, используя в первую очередь свои профессиональные качества. Он также согласился с тем, что на первых этапах проведения специальной военной операции чувствовалось упущение в информационной работе.

«Не зря СМИ — уже давно в народе признана четвёртой ветвью власти и, во многом, общественное мнение формируется благодаря работе специалистов СМИ. В перспективе, может стоило бы внести сферу журналистики в отдельный перечень военно-учетной специальности», — добавил Тимур Нимаев.

Напомним, авторы открытого письма призвали министерство обороны России использовать мобилизованных сотрудников СМИ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.