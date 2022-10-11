Биробиджан, 11 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Житель Биробиджана остался без плавсредства и ждал помощи спасателей, зацепившись за корни дерева посреди реки. Его лодка утонула и он был дезориентирован в темноте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Цитата из к/ф «Туда, где начинается река Катунь. На лодках к горе Белуха». реж Сергей Долгушин. 2018. Россия На лодке

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Мужчина смог позвонить в службу спасения и его нашли с помощью фонариков. Рыбака вывезли с середины реки на лодке и доставили домой. Пожилой мужчина сильно замёрз, пока ждал помощи спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии спасены двое мужчин, пропавших во время рыбалки на озере Котокель.