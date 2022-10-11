Берлин, 11 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Глава Европейской народной партии, которая является крупнейшей силой в Европарламенте, Манфред Вебер заявил, что члены ЕС сами виноваты в росте цен на энергоносители, поскольку формируют свою газовые политику обособлено от других. Об этом политик сказал в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Он пояснил, что страны Евросоюза «по очереди стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)», перебивая ставки друг друга и взвинчивая спрос, а также стоимость голубого топлива. По мнению Вебера, такую ситуацию можно урегулировать через создание торгового сообщества европейских государств.

Глава партии полагает, что для снижения цен члены ЕС должны начать диалог с другими странами по заключению долгосрочных контрактов. Вебер добавил, что при любых обстоятельствах нельзя допускать того, чтобы снижение цены привело к увеличению потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС сформировать реальный энергетический союз для достижения суверенитета Евросоюза.

Читайте также: Евросоюз оплатит киевскому режиму «подготовку к зиме» — Евросовет