Пекин, 11 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Благодаря исключению, позволяющему использование сплава китайского происхождения для производства истребителей F-35, американские военные выявили свою зависимость от китайской редкоземельной продукции, и Китай может принять решение ограничить экспорт таких стратегических ресурсов для обеспечения своей национальной безопасности, заявили китайские аналитики, передает газета Global Times.

F-35

Поставки могут возобновиться для реактивного самолета Lockheed Martin F-35 в соответствии с исключением, позволяющим использовать сплав китайского происхождения в деталях двигателя, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона от 8 октября. Пентагон приостановил поставки истребителя F-35 в сентябре после того, как обнаружил, что в двигателе самолета производства Honeywell используется магнит, содержащий сплав кобальта и самария, что не соответствует законам США о закупках.

С введением исключения Пентагон примет все самолеты по контракту, который в настоящее время запланирован на октябрь 2023 года, сообщает Reuters. Альтернативный источник металла будет найден и использован в будущем, говорится в сообщении со ссылкой на Управление совместной программы F-35. По словам экспертов, исключение еще раз показывает, что США зависят от китайских редкоземельных элементов.

Китай занимает лидирующие позиции в производстве редкоземельных магнитов среднего и нижнего уровня, и попытка США отказаться от импорта сплавов китайского происхождения для военной техники является почти «невыполнимой миссией» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, заявил директор государственной редкоземельной компании из города Ганьчжоу провинции Цзянси на востоке Китая, по фамилии Ян.

«Китай — единственная страна в мире, которая развила способность извлекать редкоземельные металлы самарий и кобальт, что означает, что промежуточный продукт оксид самария почти на 100% производится на китайских заводах. На нашу долю также приходится более 70% конечного продукта — самарий-кобальтового редкоземельного магнита. Как при таком сценарии Вашингтон может вывозить китайские редкоземельные элементы из своих реактивных самолетов?» — сказал Ян.

По словам Яна, неодимовые магниты китайского производства — еще один основной тип редкоземельных магнитов, которые широко используются в электротехнике для множества электронных продуктов, — также составляют 85% мировой доли, что является еще одним свидетельством подавляющего положения Китая в мировой индустрии редкоземельных элементов.