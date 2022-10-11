Приштина, Сербия, 11 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Ежегодно полиция Косово изымает у населения около 1500 единиц стрелкового оружия. Однако по сравнению с общим объемом вооружения у населения республики это — капля в море.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно докладам местных и международных организаций на руках у населения имеется от 400 до 600 тысяч единиц стрелкового оружия разных видов. Бесконтрольное владение оружием стало причиной для серьезного беспокойства после сообщений об злоупотреблениях оружием со стороны подростков на фоне роста потребления наркотиков молодежью.

По словам эксперта Фадиля Кайтази, в руках у населения находится современное оружие, способное вызывать значительные разрушения, вплоть до пулеметов и взрывчатки.

Огромное количество оружия в Косово является наследием Косовской войны и кризиса 1997 года в Албании, в ходе которого население получило доступ к оружейным складам.