Челябинск, 11 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Оборот предприятий Челябинской области за январь–август увеличился на 5%. Об этом сообщили журналистам в региональной Контрольно-счётной палате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За этот период он составил 3447 млрд рублей. Это выше, чем было в январе–августе 2021 года.

Лидерами по приросту оборота стали добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, а также деятельность гостиниц и предприятий общепита. Также рост показали сфера рыболовства, сельское хозяйство и т.д.